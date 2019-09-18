Хави: «Подвинуть Месси и Роналду суждено Стерлингу»

Главный тренер «Аль-Садда» Хави рассказал, кто, по его мнению, подвинет Лионеля Месси и Криштиану Роналду с футбольного трона.

— Месси и Роналду доминировали столько лет, что сложно вспомнить, кто был до них, — цитирует Хави Talk Sport. — Для меня Месси вообще — лучший игрок в истории футбола. Оба все еще держат планку, но уже совсем скоро появится футболист, который задвинет их на второй план.

Когда думаешь об их преемниках, в голове возникают фамилии Неймара, Мбаппе, Салаха и Стерлинга. Я смотрю на Рахима и вижу, что именно ему суждено подвинуть Месси и Роналду. Стерлинг всегда был хорош, но при Гвардьоле он стал одним из лучших в мире.

Месси и Роналду завоевали по 5 «Золотых мячей» с 2008 по 2017 годы.

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг в текущем сезоне чемпионата Англии забил 5 голов в 5 матчах.