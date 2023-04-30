Кейн: «При Почеттино были некоторые ценности, которые «Тоттенхэм» утратил в последние несколько лет»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн ответил на вопрос о том, что клуб утратил со времен работы Маурисио Почеттино в клубе.

«У нас была хорошая смесь молодых и опытных игроков. В футболе невозможно щелкнуть пальцами, вернуться к хорошим временам и сказать: «Давайте сделаем все, как было», потому что каждый сезон и каждая ситуация разные. Но я чувствую, что в то время существовали некоторые ценности и определенная культура, которые действительно помогли нам добиться того, чего мы добились.

Так что, возможно, мы частично утратили это за последние несколько лет, и нужно оглянуться назад и увидеть, что хорошего мы можем извлечь из этого, и попытаться реализовать это в будущем», – цитирует Кейна Sky Sports.

После 33 матчей «Тоттенхэм» с 54 очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. Почеттино тренировал лондонцев с 2014 по 2019 годы. В последний год его работы «шпоры» вышли в финал Лиги чемпионов, в котором уступили «Ливерпулю» (0:1).