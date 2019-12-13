Гвардьола опроверг информацию об уходе из «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола опроверг информацию об уходе из клуба в конце сезона. Его нынешнее соглашение с клубом рассчитано до лета 2021 года, однако некоторые СМИ сообщили, что испанец покинет «Сити» на год раньше.

— Нет, это неправда. Я несколько недель назад беседовал по поводу намерений по поводу клуба, — цитирует Sky Sports Гвардьолу.

Гвардьола возглавил «Манчестер Сити» летом 2016 года. Под его руководством клуб выиграл два чемпионата, Кубок, два Суперкубка Англии и два Кубка лиги.