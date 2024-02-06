Гвардиола о хет-трике Фодена в матче «Манчестер Сити» с «Брентфордом»: «Фил проводит лучший сезон в карьере»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Брентфордом» (3:1) в матче 23-го тура АПЛ.

«Это был тяжелый матч, «Брентфорд» очень опасен при угловых, нам было непросто защищаться. В первом тайме мы нанесли очень много ударов, но вратарь соперника сыграл блестяще. Мы заслужили победу, с другой стороны, нам повезло, что мы сравняли счет в первом тайме, а не ушли на перерыв, проигрывая. Во втором тайме мы уже смотрелись лучше.

Фоден может играть на разных позициях, но ему нравится быть в штрафной. Очень важно иметь в составе футболиста, который способен действовать, когда у него не так много пространства. У Фодена много полезных качеств, он проводит лучший сезон в карьере», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» поднялся на второе место в турнирной таблице с 49 очками в 22 матчах. Лидером является «Ливерпуль», у которого 51 очко в 23 играх.