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Гвардиола о хет-трике Фодена в матче «Манчестер Сити» с «Брентфордом»: «Фил проводит лучший сезон в карьере»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Брентфордом» (3:1) в матче 23-го тура АПЛ.

«Это был тяжелый матч, «Брентфорд» очень опасен при угловых, нам было непросто защищаться. В первом тайме мы нанесли очень много ударов, но вратарь соперника сыграл блестяще. Мы заслужили победу, с другой стороны, нам повезло, что мы сравняли счет в первом тайме, а не ушли на перерыв, проигрывая. Во втором тайме мы уже смотрелись лучше.
Фоден может играть на разных позициях, но ему нравится быть в штрафной. Очень важно иметь в составе футболиста, который способен действовать, когда у него не так много пространства. У Фодена много полезных качеств, он проводит лучший сезон в карьере», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

«Манчестер Сити» поднялся на второе место в турнирной таблице с 49 очками в 22 матчах. Лидером является «Ливерпуль», у которого 51 очко в 23 играх.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Брентфорд
ФК Манчестер Сити
Фил Фоден
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Вратарь «Брентфорда» Флеккен стал первым голкипером в нынешнем сезоне АПЛ, сделавшим голевую передачу

Фоден оценил игру «Манчестер Сити» против «Брентфорда»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 23 15 6 2 52-22 51
2
 Ман. Сити 22 15 4 3 54-25 49
3
 Арсенал 23 15 4 4 47-22 49
4
 Астон Вилла 23 14 4 5 49-30 46
5
 Тоттенхэм 23 13 5 5 49-35 44
6
 МЮ 23 12 2 9 31-32 38
7
 Вест Хэм 23 10 6 7 36-36 36
8
 Брайтон 23 9 8 6 42-38 35
9
 Ньюкасл 23 10 3 10 48-37 33
10
 Вулверхэмптон 23 9 5 9 37-37 32
11
 Челси 23 9 4 10 38-39 31
12
 Борнмут 22 7 6 9 30-41 27
13
 Фулхэм 23 7 5 11 30-38 26
14
 Кр. Пэлас 23 6 6 11 26-40 24
15
 Брентфорд 22 6 4 12 32-39 22
16
 Нот. Форест 23 5 6 12 28-41 21
17
 Лутон Таун 22 5 5 12 32-42 20
18
 Эвертон 23 8 5 10 26-30 19
19
 Бернли 23 3 4 16 24-47 13
20
 Шеффилд Юн. 23 2 4 17 19-59 10
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38 тур
10.02 15:30
Ман. Сити – Эвертон
 - : -
10.02 18:00
Фулхэм – Борнмут
 - : -
10.02 18:00
Ливерпуль – Бернли
 - : -
10.02 18:00
Лутон Таун – Шеффилд Юн.
 - : -
10.02 18:00
Тоттенхэм – Брайтон
 - : -
10.02 18:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 - : -
10.02 20:30
Нот. Форест – Ньюкасл
 - : -
11.02 17:00
Вест Хэм – Арсенал
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11.02 19:30
Астон Вилла – МЮ
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12.02 23:00
Кр. Пэлас – Челси
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 13
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 9
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 19 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 19 1 7
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