Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш лишен права управления автомобилем на 9 месяцев. Также он оштрафован на 82,5 тысячи фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports.

Такое наказание футболист сборной Англии получил за два случая опасного вождения. 25-летний англичанин разбил свой Range Rover, когда попал в аварию во время мартовского локдауна в Англии.

Причем Грилиш угодил в переделку на следующий день после того, каак выложил в Twitter обращение к людям с просьбой оставаться дома во время эпидемии коронавируса.