Грилиш — главная трансферная цель «Манчестер Сити»
Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш является главной целью «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно, сообщает Daily Star.
По информации источника, «горожане» планируют приобрести 25-летнего англичанина и его партнера по команде, 22-летнего бразильца Дугласа Луиза. Сообщается, что «Манчестер Сити» готов заплатить «Астон Вилле» 100 миллионов фунтов за обоих футболистов.
В сезоне-2020/21 Грилиш провел 8 матчей за «Астон Виллу», на его счету 5 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40,5 миллиона фунтов.
У Дугласа Луиза 2 результативных передачи в 8 матчах за «Астон Виллу» в нынешнем сезоне. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24,3 миллиона фунтов.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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