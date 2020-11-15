Полузащитник «Астон Виллы» Джек Грилиш является главной целью «Манчестер Сити» на зимнее трансферное окно, сообщает Daily Star.

По информации источника, «горожане» планируют приобрести 25-летнего англичанина и его партнера по команде, 22-летнего бразильца Дугласа Луиза. Сообщается, что «Манчестер Сити» готов заплатить «Астон Вилле» 100 миллионов фунтов за обоих футболистов.

В сезоне-2020/21 Грилиш провел 8 матчей за «Астон Виллу», на его счету 5 голов и 6 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40,5 миллиона фунтов.

У Дугласа Луиза 2 результативных передачи в 8 матчах за «Астон Виллу» в нынешнем сезоне. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 24,3 миллиона фунтов.