Голкипер «Лидса» может быть дисквалифицирован на 12 матчей

Вратарю «Лидса» Кико Касилье грозит от 8 до 12 матчей дисквалификации за расистское оскорбление нападающего «Чарльтона» Джонатана Леко, сообщает The Daily Mail.

Инцидент произошел во время встречи клубов в сентябре. Футбольная ассоциация Англии провела расследование и теперь готовит вердикт в отношении вратаря.

33-летний испанец выходил в основе во всех матчах чемпионшипа в нынешнем сезоне. «Лидс» занимает третье место в турнирной таблице, на 2 очка отставая от лидера.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр