Голкипер «Лидса» может быть дисквалифицирован на 12 матчей
16:26
Вратарю «Лидса» Кико Касилье грозит от 8 до 12 матчей дисквалификации за расистское оскорбление нападающего «Чарльтона» Джонатана Леко, сообщает The Daily Mail.
Инцидент произошел во время встречи клубов в сентябре. Футбольная ассоциация Англии провела расследование и теперь готовит вердикт в отношении вратаря.
33-летний испанец выходил в основе во всех матчах чемпионшипа в нынешнем сезоне. «Лидс» занимает третье место в турнирной таблице, на 2 очка отставая от лидера.
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