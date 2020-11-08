Гол Варди принес победу «Лестеру» в матче с «Вулверхэмптоном»
«Лестер» в матче 8-го тура чемпионата Англии обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.
Гол с пенальти забил Джейми Варди. Также форвард не реализовал 11-метровый на 39-й минуте.
После этого матче «Лестер» с 18 очками возглавил АПЛ, «Вулверхэмптон» с 13 очками — на 8-й строчке.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
8-й тур
«Лестер» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 1:0 (1:0)
Гол: Варди, 15 — с пенальти.
Нереализованный пенальти: Варди, 39 (вратарь)
«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Фофана, Джастин, Томас (Олбрайтон, 46), Менди, Прат (Морган, 80), Тилеманс, Мэддисон (Барнс, 72), Варди.
«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Боли, Коади, Семеду, Аит Нури (Марсал, 76), Килмен, Дендонкер, Невеш, Хименес, Поденсе (Траоре, 60), Педру Нету (Силва, 79).
Предупреждения: Дендонкер, 41. Невеш, 50. Эванс, 63. Фофана, 81. Килмен, 90+3.
Судья: Тэйлор (Англия).
?8 ноября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
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