Поттер после победы над «Борнмутом»: «Никогда не знаешь, как все будет после внушительного перерыва»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал победу над «Борнмутом» (2:0) в 17-м туре АПЛ.

«Я благодарен игрокам. Никогда не знаешь, как все будет складываться после такого внушительного перерыва. В первом тайме мы играли хорошо. Настрой команды был фантастическим. Игроки старались изо всех сил. Это заслуженная победа. Мы должны были держаться. Эта победа — шаг вперед для нас, как для команды», — цитирует Поттера BBC.

«Челси» прервал серию из пяти матчей без побед (3 поражения подряд и 2 ничьих).

Лондонцы набрали 24 очка и занимают 8-е место в турнирной таблице АПЛ.