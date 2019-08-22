Ганский форвард Агого скончался в 40 лет

Бывший футболист из Ганы, нападающий Жуниор Агого скончался, сообщает британское издание Mirror, ссылаясь на ганские СМИ. Ему было 40 лет.

Указано, что он умер в Лондоне. Подробности случившегося неизвестны. В 2015 году, через два года после завершения карьеры, он перенес инсульт.

Агого провел 27 матчей и забил 12 мячей за сборную Ганы. С ней он занял третье место на Кубуе африканских наций. Выступал за ряд английских клубов — «Шеффилд Уэнсдей», «Олдхэм», «Честер Сити», «Честерфилд», «Линкольн», «Куинз Парк Рейнджерс», «Барнет», «Бристоль Роверс», «Ноттингем Форест». В США он играл за «Чикаго» и «Колорадо». Также защищал цвета египетского «Замалека», кипрского «Аполлона» и шотландского «Хиберниана». Победитель Кубка Кипра, чемпион MLS.