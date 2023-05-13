«Фулхэм» и Виллиан могут подписать новый контракт

Полузащитник «Фулхэма» Виллиан может продлить контракт со своим клубом, сообщает Todofichajes.

По данным источника, стороны могут подписать новое соглашение. Нынешний контракт истекает в конце июня 2023 года.

«Фулхэм» может предложить Виллиану договор, рассчитанный до конца 2024 года.

В этом сезоне 34-летний бразилец провел 25 матчей в АПЛ, забив 5 голов и сделав 3 ассиста.