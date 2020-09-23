«Фулхэм», «Бернли», «Брайтон» и «Стоук Сити» пробились в 1/8 финала Кубка английской лиги

Завершились четыре матча 1/16 финала Кубка английской лиги.

«Фулхэм» обыграл «Шеффилд Уэнсдей» (2:0). «Бернли» с аналогичным результатом на выезде переиграл «Миллуолл». Еще одну победу 2:0 одержал «Брайтон», переигравший «Престон». «Стоук Сити» победил «Джиллингем» (1:0).

Кубок английской лиги

1/16 финала

«Фулхэм» — «Шеффилд Уэнсдей» — 2:0 (2:0)

Голы: Камара, 9 (1:0). Рид, 32 (2:0).

«Фулхэм»: Родак, Одуа, Рим, Хектор, Робинсон, Йохансен, Онома (Сери, 62), Кноккарт (Фабиу Карвалью, 78), Кебано, Камара (Франсуа, 72), Рид.

Предупреждение: Одуа, 53.

Судья: Мэйсон.

23 сентября. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».

«Миллуолл» — «Бернли» — 0:2 (0:1)

Голы: Браунхил, 45 (0:1). Выдра, 90+3 (0:2).

«Бернли»: Пикок-Фаррелл, Питерс, Лоутон, Тэйлор, Данн, Томас, Браунхил (Уэствуд, 73), Бенсон, Родригес (Вуд, 16), Выдра, Макнейл (Дрисколл-Гленнон, 82).

Предупреждения: Браунхил, 53. Томас, 56. Уэствуд, 78.

Судья: Дэйвис.

23 сентября. Лондон. Стадион «Ден».

«Стоук Сити» — «Джиллингем» — 1:0 (0:0)

23 сентября. Стоук-он-Трент. Стадион «Bet365 Stadium».

«Престон» — «Брайтон» — 0:2 (0:0)

23 сентября. Престон. Стадион «Дипдейл».