Фрэнк Лэмпард: «Челси» не хватает эффективности в завершающей стадии»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард после победы над «Астон Виллой» в 15-м туре чемпионата Англии (2:1) отметил, что его команде не хватает эффективности. Также он сравнивал эту игру с поражением от «Вест Хэма» в прошедшие выходные.

— Мы должны были побеждать с более комфортным счетом, — цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. — «Челси» заметно превосходил соперника и создал множество шансов, однако я сталкиваюсь с этим уже не в первый раз в текущем сезоне.

Нам не хватает эффективности в завершающей стадии, но с точки зрения командной игры я увидел именно то, что хотел. Матч против «Вест Хэма» был фактически единственным в этом сезоне, в котором мы сыграли ниже своего уровня, однако сегодня на поле была именна то команда, которую я жду. Мы отлично провели весь матч.

В нас верят из-за той энергии, целеустремленности, скорости и нацеленности на атаку, которую мы демонстрируем. В игре с «Вест Хэмом» нам этого не хватало. Тем не менее, такое возможно, и мы должны принимать это как небольшой урок. Главное, чтобы команда могла реагировать на подобные матчи, и сегодня я увидел то, чего ожидал.

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