Фрэнк Лэмпард близок к увольнению из «Эвертона»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард близок к отставке, сообщает Daily Mail.

По данным источника, руководство клуба недовольно последними результатами, серьезно рассматривает возможность увольнения Лэмпарда и ведет поиск нового специалиста, который поможет команде сохранить место в АПЛ по итогам сезона.

Лэмпард возглавляет «Эвертон» с января 2022 года. В субботу, 21 января команда уступила «Вест Хэму» (0:2) и продлила свою серию без побед в чемпионате Англии до восьми матчей. «Ириски» идут на 19-й строчке в турнирной таблице с 15 очками в 20 матчах.