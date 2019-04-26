Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмину пропускает матч 36-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" из-за мышечного повреждения, информирует официальный сайт мерсисайдцев. Встреча пройдет сегодня, 26 апреля, начало – в 22.00 (мск).

– На самом деле, вчера после тренировки Бобби рассказал о некоторых проблемах с мышцами. Травма несерьезная, но мы решили поберечь его, – приводит слова главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа пресс-служба клуба.

Стартовый состав "Ливерпуля" выглядит следующим образом: Алиссон – Александр-Арнолд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Вайналдум, Хендерсон, Кейта – Мане, Старридж, Салах.

Окслейд-Чемберлен впервые за год попал в заявку "Ливерпуля"

Все о чемпионате Англии – здесь