ФИФА рассмотрит апелляцию "Челси" до летнего трансферного окна

ФИФА примет решение по поводу апелляции "Челси" на запрет на регистрацию новых игроков до летнего трансферного окна, информирует Daily Mail.

Ранее было принято решение о запрете регистрации новичков до лета 2020 года, на что лондонский клуб подал апелляцию.

Дисциплинарный комитет ФИФА наложил санкции на "Челси" за нарушения, связанные с трансферами и регистрацией игроков в возрасте до 18 лет.

Клуб не сможет регистрировать новичков в течение двух трансферных окон (до лета 2020 года). Кроме того, "Челси" обязан выплатит 600 000 швейцарских франков в качестве штрафа.