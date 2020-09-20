Фернандинью стал новым капитаном «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола сообщил, что в новом сезоне капитаном команды будет Фернандинью, информирует The Telegraph. Соответствующее решение было принято в ходе консультаций главного тренера с командой и тренерским штабом.

В прошлом сезоне бразилец нередко был капитаном команды, когда Давид Сильва не участвовал в матчах. По окончанию кампании испанец ушел в «Реал Сосьедад» свободным агентом.

Фернандинью перешел в «Ман Сити» в 2013 году из «Шахтера». С тех пор он выиграл 11 трофеев с «горожанами», среди которых — три чемпионских титула.