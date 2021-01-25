Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что одноклубник Эдисон Кавани дал ему совет, как правильно исполнить штрафной удар, с которого он забил победный гол в матче Кубка Англии с «Ливерпулем» (3:2).

«Очень рад, что мы выиграли. Очень доволен, когда забиваю, но важен результат, а не тот, кто забьет.



Я работаю над такими ударами. Кавани подсказал мне, что стоит ударить во вратарский угол, и это сработало», — цитирует Фернандеша Daily Mail.

Решающий гол футболист забил на 78-й минуте встречи. Штрафной заработал Кавани. Благодаря этой победе «МЮ» вышел в следующий раунд Кубка Англии.