Новым главным тренером «Челси» стал немецкий специалист Томас Тухель, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Ранее было объявлено об отставке Фрэнка Лэмпарда.

Thomas Tuchel is the new Chelsea manager after Lampard sack, confirmed. Announcement expected soon. The agreement reached has been reached and here-we-go. ?? #CFC #Chelsea https://t.co/kAdAptlNzb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2021

Официально лондонский клуб пока не подтвердил назначение. Романо написал, что это произойдет в ближайшее время. The Athletic ранее указывал, что официальная информация ожидается завтра.

47-летний немец ранее работал в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ». Двукратный чемпион Франции, обладатель Кубков Франции и Германии.