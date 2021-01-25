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Фабрицио Романо: Тухель — новый главный тренер «Челси»

17:17
Томас Тухель. Фото Twitter
Томас Тухель. Фото Twitter
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Новым главным тренером «Челси» стал немецкий специалист Томас Тухель, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Фабрицио Романо. Ранее было объявлено об отставке Фрэнка Лэмпарда.

Официально лондонский клуб пока не подтвердил назначение. Романо написал, что это произойдет в ближайшее время. The Athletic ранее указывал, что официальная информация ожидается завтра.

47-летний немец ранее работал в «Майнце», дортмундской «Боруссии» и «ПСЖ». Двукратный чемпион Франции, обладатель Кубков Франции и Германии.

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