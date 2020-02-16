Езил забил гол в АПЛ впервые с апреля прошлого года
21:25
Полузащитник «Арсенала» Месут Езил отметился голом в ворота «Ньюкасла» на 90-й минуте матча 26-го тура чемпионата Англии. Для 31-летнего немца этот забитый мяч стал первым в АПЛ с апреля 2019-го. Тогда хавбек отличился в игре с «Кристал Пэлас» (2:3), сообщает OptaJoe.
В текущем сезоне Езил провел 20 матчей за «Арсенал», забил один гол и сделал одну результативную передачу.
4 — Mesut ?zil has scored more league goals against Newcastle (4) than he has versus any other side in his career; this was his first league goal since April 2019 vs Crystal Palace. Salute. pic.twitter.com/FKjOaGYane— OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2020
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