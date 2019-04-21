"Эвертон" разгромил "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче

"Эвертон" с разгромным счетом обыграл "Манчестер Юнайтед" в матче 35-го тура чемпионата Англии (4:0). Голами отметились нападающий Ришарлисон, хавбек Гильфи Сигурдссон, защитник Люка Динь и форвард Тео Уолкотт.

"Эвертон" набрал 49 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. "МЮ" с 64 баллами располагается на 6-й строчке.

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35-й тур

"Эвертон" - "Манчестер Юнайтед" - 4:0 (2:0)

Голы: Ришарлисон, 13 (1:0). Сигурдссон, 28 (2:0). Динь, 56 (3:0). Уолкотт, 64 (4:0).

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь (Ягелка, 85), Зума, Кин, Шнейдерлен, Сигурдссон, Гей (Маккарти, 76), Бернард, Калверт-Льюин, Ришарлисон (Уолкотт, 51).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Смоллинг, Джоунс (Янг, 46), Линделеф, Далот, Погба, Матич, Фред (Мактоминэй, 46), Лукаку, Марсьяль, Рэшфорд (Перейра, 77).

Предупреждения: Гей, 23. Мактоминэй, 68.

Судья: Тирни.

21 апреля. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".

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