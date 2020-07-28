«Эвертон» поборется за Бога с «Наполи» и «Ювентусом»
15:34
Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога может вернуться в чемпионат Англии, сообщает Sky Sports.
По информации источника, на 23-летнего ивуарийца, ранее принадлежавшего «Челси», претендует «Эвертон». Сообщается, что игроком также интересуются «Ювентус», «Наполи» и «Марсель».
В сезоне-2019/20 Бога провел за «Сассуоло» 35 матчей, на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.
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