«Эвертон» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Эвертон» сыграет с «Ливерпулем» в 15-м туре чемпионата Англии в среду, 12 февраля. Матч пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Эвертон» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Эвертон» набрал 26 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 56 баллами располагается на первой строчке премьер-лиги.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 15-й тур.

12 февраля 2025, 22:30. Гудисон Парк (Ливерпуль)

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