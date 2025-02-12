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«Эвертон» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ

«Эвертон» сыграет с «Ливерпулем» в чемпионате Англии 12 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вирджил ван Дейк, игрок ФК «Ливерпуль».
Фото AFP

«Эвертон» сыграет с «Ливерпулем» в 15-м туре чемпионата Англии в среду, 12 февраля. Матч пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Эвертон» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Эвертон» набрал 26 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 56 баллами располагается на первой строчке премьер-лиги.

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 15-й тур.
12 февраля 2025, 22:30. Гудисон Парк (Ливерпуль)
Эвертон
2:2
Ливерпуль

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 8-1 12
2
 Ман. Сити 4 4 0 0 8-2 12
3
 Лидс 4 2 2 0 7-3 8
4
 Халл Сити 4 2 2 0 5-2 8
5
 Челси 4 2 1 1 10-9 7
6
 Брайтон 4 2 1 1 13-5 7
7
 Ливерпуль 4 1 3 0 6-4 6
8
 Эвертон 4 1 3 0 5-3 6
9
 Брентфорд 4 1 3 0 7-4 6
10
 Ипсвич 4 2 0 2 7-10 6
11
 Нот. Форест 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ньюкасл 4 1 2 1 7-8 5
13
 Сандерленд 4 1 1 2 3-5 4
14
 МЮ 4 1 1 2 7-7 4
15
 Борнмут 4 0 3 1 6-7 3
16
 Кр. Пэлас 4 1 0 3 6-11 3
17
 Тоттенхэм 4 0 2 2 0-5 2
18
 Астон Вилла 4 0 1 3 1-7 1
19
 Фулхэм 4 0 1 3 4-7 1
20
 Ковентри 4 0 0 4 0-10 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.09 22:00 Брентфорд – Челси - : -
19.09 14:30 Тоттенхэм – Астон Вилла - : -
19.09 17:00 Брайтон – Арсенал - : -
19.09 17:00 Эвертон – Ипсвич - : -
19.09 17:00 Лидс – Кр. Пэлас - : -
19.09 17:00 Ман. Сити – Сандерленд - : -
19.09 17:00 Ньюкасл – Халл Сити - : -
19.09 19:30 Нот. Форест – Ковентри - : -
20.09 16:00 Борнмут – Ливерпуль - : -
20.09 18:30 Фулхэм – МЮ - : -
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Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака
Букайо Сака

Арсенал

 3
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
П
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Даити Камада
Даити Камада

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 1 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
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