«Эвертон» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ
«Эвертон» сыграет с «Ливерпулем» в 15-м туре чемпионата Англии в среду, 12 февраля. Матч пройдет на стадионе «Гудисон Парк» в Лондоне (Англия) и начнется в 22.30 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Эвертон» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
«Эвертон» набрал 26 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» с 56 баллами располагается на первой строчке премьер-лиги.
АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
3
|Лидс
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|
4
|Халл Сити
|4
|2
|2
|0
|5-2
|8
|
5
|Челси
|4
|2
|1
|1
|10-9
|7
|
6
|Брайтон
|4
|2
|1
|1
|13-5
|7
|
7
|Ливерпуль
|4
|1
|3
|0
|6-4
|6
|
8
|Эвертон
|4
|1
|3
|0
|5-3
|6
|
9
|Брентфорд
|4
|1
|3
|0
|7-4
|6
|
10
|Ипсвич
|4
|2
|0
|2
|7-10
|6
|
11
|Нот. Форест
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
12
|Ньюкасл
|4
|1
|2
|1
|7-8
|5
|
13
|Сандерленд
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|
14
|МЮ
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|
15
|Борнмут
|4
|0
|3
|1
|6-7
|3
|
16
|Кр. Пэлас
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
17
|Тоттенхэм
|4
|0
|2
|2
|0-5
|2
|
18
|Астон Вилла
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|
19
|Фулхэм
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|
20
|Ковентри
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
|18.09
|22:00
|Брентфорд – Челси
|- : -
|19.09
|14:30
|Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|19.09
|17:00
|Брайтон – Арсенал
|- : -
|19.09
|17:00
|Эвертон – Ипсвич
|- : -
|19.09
|17:00
|Лидс – Кр. Пэлас
|- : -
|19.09
|17:00
|Ман. Сити – Сандерленд
|- : -
|19.09
|17:00
|Ньюкасл – Халл Сити
|- : -
|19.09
|19:30
|Нот. Форест – Ковентри
|- : -
|20.09
|16:00
|Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|20.09
|18:30
|Фулхэм – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|П
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|
|
Даити Камада
Кристал Пэлас
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|1
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|4
|1
|1
|
|
Аксель Дисаси
Кристал Пэлас
|3
|1
|0