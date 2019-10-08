«Эвертон» хочет пригласить тен Хага на пост главного тренера

«Эвертон» рассматривает возможность смены главного тренера. Вместо Марку Силвы «ириски» намерены пригласить главного тренера «Аякса» Эрика тен Хага, утверждает Liverpool Echo.

Руководство клуба недовольно результатами команды на старте сезона. «Эвертон» одержал только две победы в восьми матчах и с 7 очками занимает 18-е место в турнирной таблице.

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