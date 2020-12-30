Экс-игрок сборной Голландии Зеедорф потренировался с ван Дейком

Экс-игрок сборной Голландии Кларенс Зеедорф в Instagram показал, как тренируется с защитником «Ливерпуля» Виргилом ван Дейком.

«Сегодня присоединился к занятиям капитана. Приятно видеть, как он усердно тренируется, чтобы вернуться на поле сильнее, чем был. Терпение и сосредоточенность — путь к успеху. Так держать, брат!» — написал Зеедорф.

Напомним, 29-летний голландец восстанавливается после травмы, полученной в матче 5-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2) после столкновения с вратарем соперника. У защитника был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Возвращение игрока ожидается в апреле 2021 года.

В сезоне-2020/21 ван Дейк провел 5 матчей в АПЛ, отметившись 1 голом.