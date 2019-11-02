Эдди Хоу: «Мы заслужили победу над «МЮ»

Главный тренер «Борнмута» Эдди Хоу остался доволен победой над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 11-м туре чемпионата Англии. Также он похвалил команду за надежную оборону.

— Мы были больше похожи на себя в работе с мячом, чем обычно. И очень уверенно играли без мяча, — цитирует ВВС Хоу. — Нам удалось в трех матчах подряд не пропустить, поэтому я очень доволен. А сегодня вернулась и атакующая игра. Мы заслужили эту победу. Такие результаты могут стать определяющими для всего сезона. В прошлых розыгрышах мы обыгрывали сильных соперников и знаем, что это дает для уверенности в долгосрочной перспективе.