"Для Бенитеса деньги на первом месте". Владелец "Ньюкасла" - о причинах отъезда специалиста в Китай

Владелец "Ньюкасла" Майк Эшли заявил, что бывший главный тренер клуба Рафаэль Бенитес ушел из-за разногласий в зарплате.

- Для Рафы на первом месте были деньги, а клуб на последнем, - цитирует Daily Mail Эшли. - Он выбрал самый простой вариант, взял деньги и поехал в Китай. Если бы он вернулся в "Реал" или перешел в клуб из топ-6 АПЛ, я бы понял. Но все дело было в деньгах, ему просто надо было сказать об этом сразу. Он попросил повысить ему зарплату на 50%, потому что знал - этого не будет.

Ранее Бенитес возглавил китайский "Далянь Ифан". Его годовая зарплата составляет 15 миллионов долларов.