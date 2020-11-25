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Линекер считает Марадону лучшим игроком своего поколения

20:18
Диего Марадона. Фото Reuters
Диего Марадона. Фото Reuters
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Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер выразил соболезнования в связи со смертью легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

«В Аргентине пишут, что умер Диего Марадона, — написал Линекер в своем Twitter. Он был с отрывом лучшим игроком своего поколения, и, возможно, лучшим игроком всех времен. После счастливой, но проблемной жизни он найдет какое-то утешение в руках Господа».

Марадоне было 60 лет. В начале ноября Марадона он был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. Сегодня сообщалось, что он перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Диего Марадона в качестве футболиста защищал цвета аргентинских «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанских «Барселоны» и «Севильи» и итальянского «Наполи». В сборной Аргентины футболист провел 91 матч, забил 34 мяча и выиграл золото чемпионата мира-1986 и серебро ЧМ-1990.

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