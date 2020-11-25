Линекер считает Марадону лучшим игроком своего поколения

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер выразил соболезнования в связи со смертью легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he'll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego — Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020

«В Аргентине пишут, что умер Диего Марадона, — написал Линекер в своем Twitter. Он был с отрывом лучшим игроком своего поколения, и, возможно, лучшим игроком всех времен. После счастливой, но проблемной жизни он найдет какое-то утешение в руках Господа».

Марадоне было 60 лет. В начале ноября Марадона он был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, 11 ноября его выписали. Сегодня сообщалось, что он перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Диего Марадона в качестве футболиста защищал цвета аргентинских «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз», испанских «Барселоны» и «Севильи» и итальянского «Наполи». В сборной Аргентины футболист провел 91 матч, забил 34 мяча и выиграл золото чемпионата мира-1986 и серебро ЧМ-1990.