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Де Брейне сможет сыграть с «Реалом»

09:08
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне, пропустивший дерби с «Манчестер Юнайтед» (0:2), может вернуться на футбольное поле к следующему матчу «горожан», сообщает The Telegraph.

Из-за проблем со спиной, возникших в финале Кубка английской лиги против «Астон Виллы» (2:1) неделей ранее, бельгиец был вынужден пропустить дерби в Манчестере.

После поражения главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола сообщил, что он просто решил поберечь своего подопечного на Лигу чемпионов и Кубок Англии.

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