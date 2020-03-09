Де Брейне сможет сыграть с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне, пропустивший дерби с «Манчестер Юнайтед» (0:2), может вернуться на футбольное поле к следующему матчу «горожан», сообщает The Telegraph.

Из-за проблем со спиной, возникших в финале Кубка английской лиги против «Астон Виллы» (2:1) неделей ранее, бельгиец был вынужден пропустить дерби в Манчестере.

После поражения главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола сообщил, что он просто решил поберечь своего подопечного на Лигу чемпионов и Кубок Англии.