«Челси» сыграет с «Халлом» в 1/16 финала Кубка Англии, «Манчестер Сити» встретится с «Фулхэмом»
07:29
Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Матчи этой стадии состоятся 24 — 27 января. Точные даты проведения встреч будут определены позже.
«Челси» отправится в гости к «Халл Сити», «Арсенал» померится силами с «Борнмутом», «Манчестер Сити» сыграет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» встретится с победителем матча «Бристоль Сити» — «Шрусбери Таун», переигровка которого состоится через неделю.
Here's an update for you, @Arsenal fans ? pic.twitter.com/LVvoYSyglm— The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 6, 2020
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2019-2020/32/
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