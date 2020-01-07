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«Челси» сыграет с «Халлом» в 1/16 финала Кубка Англии, «Манчестер Сити» встретится с «Фулхэмом»

07:29
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Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Матчи этой стадии состоятся 24 — 27 января. Точные даты проведения встреч будут определены позже.

«Челси» отправится в гости к «Халл Сити», «Арсенал» померится силами с «Борнмутом», «Манчестер Сити» сыграет с «Фулхэмом», «Ливерпуль» встретится с победителем матча «Бристоль Сити» — «Шрусбери Таун», переигровка которого состоится через неделю.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/cup/2019-2020/32/

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