«Челси» практически согласовал трансфер форварда «Вильярреала» Джексона

«Челси» почти договорился о трансфере нападающего «Вильярреала» Николаса Джексона, сообщает Sky Sports.

Испанская команда хочет получить за 22-летнего сенегальца 35 миллионов евро, лондонский клуб готов заплатить за футболиста немного больше, чтобы распределить выплаты в удобном для себя формате.

Ожидается, что стороны достигнут договоренности в эти выходные, после чего игрок отправится для прохождения медосмотра. Форвард уже согласовал долгосрочный контракт с «Челси».

В сезоне-2022/23 Джексон забил 13 голов и сделал 5 результативных передач в 38 матчах за «Вильярреал». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость сенегальца в 30 миллионов евро.