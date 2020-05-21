«Челси» объявил о продлении контракта с 38-летним Кабальеро

«Челси» на официальном сайте сообщил о подписании нового контракта с голкипером Вилли Кабальеро. 38-летний аргентинец останется в лондонском клубе до конца следующего сезона.

— Я очень рад сделать это, — отметил Кабальеро. — Для меня большая честь быть частью этой команды и семьи «Челси» в одном из самых исторических клубов премьер-лиги. Прямо сейчас это трудное время для всех, поэтому искренне ценю эту возможность. Хочу поблагодарить моих товарищей по команде за то, что они помогли мне стать лучше, и я хочу поблагодарить тренера и клуб за продление контракта.