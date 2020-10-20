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«Челси» объяснил, зачем заявил 38-летнего Чеха. Все дело в коронавирусе

21:35
Петр Чех. Фото Twitter
Петр Чех. Фото Twitter
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«Челси» на официальном сайте объяснил, почему включил в заявку на сезон 38-летнего Петра Чеха. Голкипер в 2019-м завершил карьеру в «Арсенале» и в настоящее время занимает пост технического советника «Челси».

«Петр Чех был включен в состав как голкипер на экстренный случай. Это предупредительный шаг в связи с беспрецедентными условиями, вызванными пандемией Covid-19. Он занимает позицию игрока без контракта», — говорится на официальном сайте клуба.

Чех защищал ворота «Челси» с 2004 по 2015 год.

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