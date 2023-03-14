«Челси» не рассматривает покупку Неймара

«Челси» не заинтересован в покупке форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Ранее сообщалось, что лондонцы присматриваются к игроку. «ПСЖ», якобы, хочет продать дорогостоящего игрока из-за травмы. Он выбыл до конца сезона.

Сам футболист не хочет покидать парижан и намерен в будущем завершить карьеру в составе «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.