«Челси» не рассматривает покупку Неймара
«Челси» не заинтересован в покупке форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Ранее сообщалось, что лондонцы присматриваются к игроку. «ПСЖ», якобы, хочет продать дорогостоящего игрока из-за травмы. Он выбыл до конца сезона.
Сам футболист не хочет покидать парижан и намерен в будущем завершить карьеру в составе «ПСЖ». Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
Всего на счету форварда 20 матчей в текущем розыгрыше французской лиги 1, 13 голов и 11 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|27
|21
|3
|3
|62-25
|66
|
2
|Ман. Сити
|27
|19
|4
|4
|67-25
|61
|
3
|МЮ
|26
|15
|5
|6
|41-35
|50
|
4
|Тоттенхэм
|27
|15
|3
|9
|49-37
|48
|
5
|Ньюкасл
|25
|11
|11
|3
|37-18
|44
|
6
|Ливерпуль
|26
|12
|6
|8
|47-29
|42
|
7
|Брайтон
|24
|11
|6
|7
|45-31
|39
|
8
|Фулхэм
|27
|11
|6
|10
|38-37
|39
|
9
|Брентфорд
|25
|9
|11
|5
|40-33
|38
|
10
|Челси
|26
|10
|7
|9
|27-26
|37
|
11
|Астон Вилла
|26
|10
|5
|11
|32-39
|35
|
12
|Кр. Пэлас
|26
|6
|9
|11
|21-33
|27
|
13
|Вулверхэмптон
|27
|7
|6
|14
|20-37
|27
|
14
|Нот. Форест
|26
|6
|8
|12
|21-47
|26
|
15
|Эвертон
|27
|6
|7
|14
|20-38
|25
|
16
|Лестер
|26
|7
|3
|16
|37-46
|24
|
17
|Борнмут
|26
|6
|6
|14
|25-51
|24
|
18
|Вест Хэм
|26
|6
|6
|14
|24-34
|24
|
19
|Лидс
|26
|5
|8
|13
|31-42
|23
|
20
|Саутгемптон
|26
|6
|4
|16
|20-41
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|16.09
|22:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|1 : 0
|16.09
|22:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|2 : 3
|17.09
|14:30
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|0 : 3
|17.09
|17:00
|
Ньюкасл – Борнмут
|1 : 1
|17.09
|19:30
|
Тоттенхэм – Лестер
|6 : 2
|18.09
|14:00
|
Брентфорд – Арсенал
|0 : 3
|18.09
|16:15
|
Эвертон – Вест Хэм
|1 : 0
|8.02
|23:00
|
МЮ – Лидс
|2 : 2
|15.03
|22:30
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|- : -
|4.04
|22:00
|
Челси – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|20
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|15
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|12
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|9
|
|
Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|25
|1
|7
|
|
Тайрик Митчелл
Кристал Пэлас
|24
|1
|4
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