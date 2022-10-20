«Челси» назвал «Милану» цену за нападающего Бройю

«Челси» провел предварительные переговоры с «Миланом» по переходу нападающего Армандо Бройя.

По данным источника, руководство синих готово отпустить 21-летнего албанца за 35 миллионов евро. Форвард является приоритетной целью «Милана» летом 2023 года.

Контракт Бройи с «Челси» действует до лета 2028 года. В этом сезоне он провел за клуб 11 матчей и забил 1 гол.