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Бывший полузащитник «Рубина» М'Вила может вернуться в «Сандерленд»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший полузащитник «Рубина» Янн М'Вила заявил, что хотел бы вернуться в английский «Сандерленд».

С июля 2023 года 33-летний француз является свободным агентом.

«Я общался со многими клубами из лиги 1, но это не увенчалось успехом. Считаю, что способен помочь многим клубам, учитывая мои умения и лидерство. Я верю в себя. Мне не нужны деньги, я хочу играть, но, при всем уважении к командам из лиги 2, я не хочу играть в этом чемпионате. Есть только одна команда из низших лиг, ради которой я бы согласился на понижение в статусе. Это «Сандерленд» — я хочу помочь ему вернуться в АПЛ. Я провел там прекрасный сезон. Я — не просто футболист, я могу помогать и вне поля, я понимаю, что делать в кризисные моменты. Если довериться мне, я отплачу за это в тысячекратном размере», — приводит Sunderland Echo слова М'Вила.

М'Вила выступал за «Сандерленд» на правах аренды из «Рубина» в сезоне-2015/16. Хавбек забил 1 гол и сделал 5 результативных передач в 40 матчах за английскую команду.

Последним клубом француза был греческий «Олимпиакос», за который он играл с сентября 2020 года по июль 2023 года.

«Сандерленд» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионшипа — второго по силе дивизиона чемпионата Англии. Команда набрала 36 очков в 24 матчах.

Янн М`Вила
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Сандерленд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Арсенал 19 12 4 3 36-18 40
3
 Астон Вилла 19 12 3 4 40-25 39
4
 Ман. Сити 18 11 4 3 43-21 37
5
 Тоттенхэм 19 11 3 5 39-28 36
6
 Вест Хэм 19 10 3 6 33-30 33
7
 МЮ 19 10 1 8 21-25 31
8
 Брайтон 19 8 6 5 38-33 30
9
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
10
 Челси 19 7 4 8 31-29 25
11
 Вулверхэмптон 19 7 4 8 27-31 25
12
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 18 5 4 9 25-28 19
15
 Кр. Пэлас 19 4 6 9 19-28 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 19 8 2 9 24-25 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 19 3 2 14 18-38 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
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38 тур
26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 1 : 3
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 0
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 2 : 3
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 0 : 2
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 3 : 2
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 1 : 4
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 2 : 1
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 1 : 3
28.12 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 4 : 2
28.12 23:15
Арсенал – Вест Хэм
 0 : 2
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

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Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
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Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

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