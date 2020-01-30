Бруну Фернандеш рассказал, что с детства болел за «МЮ»

Новичок «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал, что с детства болеет за клуб. Хавбек перешел в «МЮ» из «Спортинга», подписав контракт на 5,5 года. По словам Фернандеша, он влюбился в «Манчестер Юнайтед», когда за команду играл его соотечественник и воспитанник «Спортинга» Криштиану Роналду.

— Я влюбился в «Манчестер Юнайтед», когда смотрел на игру Криштиану Роналду. С тех пор я фанатею от этого замечательного клуба, — цитирует официальный сайт «МЮ» Фернандеша. — Сейчас у меня невероятные чувства от того, что я буду играть за «Манчестер Юнайтед». Я упорно трудился, чтобы добраться до этого момента. Могу обещать болельщикам, что буду выкладываться за эмблему до конца, чтобы помочь завоевывать трофеи и добиваться успеха.

Благодарен «Спортингу» за все, что он сделал для меня. Было неожиданно услышать столь теплые слова обо мне от игроков, которые выступали за эту команду. Огромное спасибо Уле и всему «МЮ» за оказанное доверие, не могу дождаться, чтобы начать оправдывать его на поле.