«Брайтон» готов заплатить 47 миллионов евро за игрока «Челси» Колвилла

«Брайтон» намерен этим летом приобрести защитника «Челси» Леви Колвилла, который минувший сезон провел в аренде за «чаек», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, «Брайтон» готов заплатить за футболиста 47 миллионов евро. Однако «Челси» вряд ли согласится на продажу своего воспитанника, которого считает важнейшей частью своего долгосрочного проекта. Соглашение игрока рассчитано до 2025 года.

В этом сезоне он провел 17 матчей в АПЛ, отметившись двумя голевыми передачами. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.