Бэйл может сыграть с «Вест Хэмом»
Нападающий Гарет Бэйл в эти выходные может принять участие в матче «Тоттенхэма» против «Вест Хэма». Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью на предматчевой пресс-конференции сообщил, что 31-летний валлиец, скорее всего, выйдет на поле.
Бэйл в середине сентября перешел в «Тоттенхэм» из «Реала», но из-за травмы пропустил несколько недель и только на прошлой неделе приступил к тренировкам.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.