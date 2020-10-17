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Бэйл может сыграть с «Вест Хэмом»

02:32
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Нападающий Гарет Бэйл в эти выходные может принять участие в матче «Тоттенхэма» против «Вест Хэма». Главный тренер «шпор» Жозе Моуринью на предматчевой пресс-конференции сообщил, что 31-летний валлиец, скорее всего, выйдет на поле.

Бэйл в середине сентября перешел в «Тоттенхэм» из «Реала», но из-за травмы пропустил несколько недель и только на прошлой неделе приступил к тренировкам.

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