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Бербатов назвал самого сильного оппонента за карьеру. Это экс-игрок «Спартака»

05:45
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Бывший нападающий сборной Болгарии Димитар Бербатов назвал самого сильного оппонента за карьеру. Он выбрал Неманью Видича, с которым выступал за «Манчестер Юнайтед».

— В ответ на такой вопрос я всегда называю одно имя, — цитирует Бербатова talkSPORT. — Сперва я выходил на поле против него, а потом играл с ним в одной команде, это Видич.

С английским клубом Видич, ранее выступавший за «Спартак», стал пятикратным чемпионом Англии, трижды завоевал Кубок лиги и пять раз — Суперкубок страны. В 2008 году он стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Дважды — в 2009 и 2011 годах — он признавался игроком года в английской премьер-лиге по версии Barclays.

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