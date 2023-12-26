«Астон Вилла» забила два гола за 5 минут в ворота «МЮ»
«Астон Вилла» ведет в счете после первого тайма гостевого матча с «Манчестер Юнайтед» в 19-м туре чемпионата Англии.
Бирмингемцы забили два гола за пять минут — прямым ударом со штрафного отметился Джон Макгинн, а Леандер Дендонкер отличился после передачи Клемана Ленгле.
Беспроигрышная серия «Астон Виллы» длится 7 матчей — 5 побед и 2 поражения. «МЮ» одержал только одну победу в последних 5 матчах АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|12
|6
|1
|39-16
|42
|
2
|Арсенал
|18
|12
|4
|2
|36-16
|40
|
3
|Астон Вилла
|18
|12
|3
|3
|38-22
|39
|
4
|Тоттенхэм
|18
|11
|3
|4
|37-24
|36
|
5
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
6
|Вест Хэм
|18
|9
|3
|6
|31-30
|30
|
7
|Ньюкасл
|19
|9
|2
|8
|37-25
|29
|
8
|МЮ
|18
|9
|1
|8
|18-23
|28
|
9
|Брайтон
|18
|7
|6
|5
|34-31
|27
|
10
|Борнмут
|18
|7
|4
|7
|27-32
|25
|
11
|Челси
|18
|6
|4
|8
|29-28
|22
|
12
|Вулверхэмптон
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
13
|Фулхэм
|19
|6
|3
|10
|26-34
|21
|
14
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Нот. Форест
|19
|4
|5
|10
|22-34
|17
|
17
|Эвертон
|18
|8
|2
|8
|23-22
|16
|
18
|Лутон Таун
|18
|4
|3
|11
|21-34
|15
|
19
|Бернли
|19
|3
|2
|14
|18-38
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|19
|2
|3
|14
|15-47
|9
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.12
|15:30
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|1 : 3
|26.12
|18:00
|
Борнмут – Фулхэм
|3 : 0
|26.12
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
|2 : 3
|26.12
|20:30
|
Бернли – Ливерпуль
|0 : 2
|26.12
|23:00
|
МЮ – Астон Вилла
|- : -
|27.12
|22:30
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
|27.12
|22:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|27.12
|23:15
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|28.12
|22:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
|28.12
|23:15
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Доминик Соланке
Борнмут
|12
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
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