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26 декабря, 23:50

«Астон Вилла» забила два гола за 5 минут в ворота «МЮ»

Руслан Минаев
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«Астон Вилла» ведет в счете после первого тайма гостевого матча с «Манчестер Юнайтед» в 19-м туре чемпионата Англии.

Бирмингемцы забили два гола за пять минут — прямым ударом со штрафного отметился Джон Макгинн, а Леандер Дендонкер отличился после передачи Клемана Ленгле.

Беспроигрышная серия «Астон Виллы» длится 7 матчей — 5 побед и 2 поражения. «МЮ» одержал только одну победу в последних 5 матчах АПЛ.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
26 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Астон Вилла

ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 12 6 1 39-16 42
2
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
3
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
7
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
8
 МЮ 18 9 1 8 18-23 28
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
11
 Челси 18 6 4 8 29-28 22
12
 Вулверхэмптон 18 6 4 8 23-30 22
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 19 3 2 14 18-38 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 1 : 3
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 0
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 2 : 3
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 0 : 2
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 - : -
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
28.12 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
28.12 23:15
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 14 1 6
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 16 1 6
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