«Астон Вилла» забила два гола за 5 минут в ворота «МЮ»

«Астон Вилла» ведет в счете после первого тайма гостевого матча с «Манчестер Юнайтед» в 19-м туре чемпионата Англии.

Бирмингемцы забили два гола за пять минут — прямым ударом со штрафного отметился Джон Макгинн, а Леандер Дендонкер отличился после передачи Клемана Ленгле.

Беспроигрышная серия «Астон Виллы» длится 7 матчей — 5 побед и 2 поражения. «МЮ» одержал только одну победу в последних 5 матчах АПЛ.