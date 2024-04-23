«Астон Вилла» продлила контракт с тренером Эмери

«Астон Вилла» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Унаи Эмери. Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

«Я наслаждаюсь совместной работой с болельщиками «Астон Виллы», владельцами клуба, менеджментом и этой замечательной группой игроков, которой я горжусь», — сказал Эмери.

52-летний испанец возглавляет «Астон Виллу» с ноября 2022 года. После 34 матчей бирмингемцы с 66 очками занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее Эмери работал в «Вильярреале», лондонском «Арсенале», «ПСЖ», «Севилье», «Спартаке», «Валенсии» и «Альмерии».