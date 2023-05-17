«Астон Вилла» хочет приобрести защитника «Ромы» Ибаньеса

«Астон Вилла» интересуется защитником «Ромы» Роджером Ибаньесом, сообщает Calciomercatoweb.

По данным источника, 24-летний футболист сам хочет покинуть итальянский клуб и открыт к новым предложениям. «Рома» готова продать бразильца за 35-40 миллионов евро.

Контракт Ибаньеса с клубом рассчитан до июня 2025 года. В этом сезоне он провел 44 матча за «Рому» во всех турнирах и забил 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 30 миллионов евро.