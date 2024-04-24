Артета оценил игру Хаверца в матче «Арсенала» против «Челси»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением об игре нападающего Кая Хаверца в прошедшем дерби с «Челси» (5:0) в 29-м туре АПЛ. В этой встрече немец оформил дубль.

«Хаверц оказал большое влияние в этой игре. Если добавить к этому еще два гола и связующую игру в важных моментах, то это было прекрасное выступление», — передает слова испанца BBC.

В этом сезоне 24-летний хавбек провел 33 матча в АПЛ, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

«Арсенал» набрал 77 очков и лидирует в турнирной таблице АПЛ. «Челси» с 47 очками занимает 9-е место