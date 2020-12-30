«Арсенал» поборется за Иско с «Севильей»
08:58
«Арсенал» претендует на полузащитника «Реала» Иско, сообщает AS.
По информации источника, «канониры» хотят арендовать 28-летнего испанца. Сообщается, что сам футболист предпочитает вариант с переходом в «Севилью».
В сезоне-2020/21 Иско провел 11 матчей за «Реал», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист принял решение покинуть команду после ссоры с капитаном «сливочных» Серхио Рамосом.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю