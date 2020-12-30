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«Арсенал» поборется за Иско с «Севильей»

08:58
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«Арсенал» претендует на полузащитника «Реала» Иско, сообщает AS.

По информации источника, «канониры» хотят арендовать 28-летнего испанца. Сообщается, что сам футболист предпочитает вариант с переходом в «Севилью».

В сезоне-2020/21 Иско провел 11 матчей за «Реал», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист принял решение покинуть команду после ссоры с капитаном «сливочных» Серхио Рамосом.

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