«Арсенал» поборется за Иско с «Севильей»

«Арсенал» претендует на полузащитника «Реала» Иско, сообщает AS.

По информации источника, «канониры» хотят арендовать 28-летнего испанца. Сообщается, что сам футболист предпочитает вариант с переходом в «Севилью».

В сезоне-2020/21 Иско провел 11 матчей за «Реал», на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро. Ранее сообщалось, что футболист принял решение покинуть команду после ссоры с капитаном «сливочных» Серхио Рамосом.