«Арсенал» обыграл в гостях «Манчестер Юнайтед» впервые с 2006 года

«Арсенал» в матче 7-м туре чемпионата Англии обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Единственный мяч с пенальти забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

Для лондонцев эта первая победа на «Олд Траффорд» с сентября 2006 года — восемь раз они проиграли, пять раз сыграли вничью.

После этого матча «Арсенал» с 12 очками расположился на 8-м месте в АПЛ, «МЮ» с 7 очками — на 15-й строчке.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

7-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — 0:1 (0:0)

Гол: Обамеянг, 69 — с пенальти.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба, Фред (Матич, 62), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 75), Мактоминэй, Рэшфорд, Гринвуд (Кавани, 75).

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Тирни, Холдинг, Габриэл Магальяйнс, Эль-Нени, Партей, Сака, Виллиан (Мэйтланд-Найлс, 86), Ляказетт (Нкетиа, 76), Обамеянг (Мустафи, 87).

Предупреждения: Фред, 22. Холдинг, 25. Габриэл Магальяйнс, 27. Гринвуд, 71. Обамеянг, 87. Магуайр, 90+4.

Судья: Дин (Англия).

1 ноября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».