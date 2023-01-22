«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: Сака вывел «канониров» вперед

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Нападающий «Арсенала» Букайо Сака забил гол в матче 21-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед».

Он отличился на 53-й минуте матча и вывел хозяев поля вперед — 2:1.

Напомним, что «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, «МЮ» занимает третье место.