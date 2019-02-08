Антони Марсьяль: "Теперь мы видим настоящего Погба"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль доволен тем, как преобразилась игра его одноклубника Поля Погба. Он связывает эти изменения с фигурой нового главного тренера "МЮ" Уле Гуннара Сульшера.

– Мы все знаем о качествах Погба, а теперь он стал играть свободнее, – цитирует Sky Sports Марсьяля. – Мы теперь видим настоящего Погба. Надеюсь, что так оно и будет дальше. Он настоящий лидер, вдохновляет команду в раздевалке. Он лидер и по мастерству. Надеюсь, Поль приведет нас к великим достижениям.

Сульшер знает, как извлечь из игроков их лучшие качества. Когда мы выходим на поле, каждый знает, что ему делать и как.