Андерсон: «Почти все мои друзья детства скончались»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Андерсон вспомнил о своем детстве и сэре Алексе Фергюсоне.

— Я стал мужчиной очень рано. Когда мне было 15, я думал как 24-летний парень и уже умел принимать жесткие решения, — заявил Андерсон Goal. — В 2001-м году умер мой отец, и примерно в это же время многие мои друзья детства начали пробовать наркотики. Они угасали на моих глазах, было страшно. Почти все они скончались... Тогда я понял, что это не мой путь и начал помогать моей семье.

Мне очень повезло встретить в начале своего пути Алекса Фергюсона. Он — Бог футбола. Ради него я играл через травмы, я оставался на поле, даже когда казалось, что моя нога вот-вот сломается. Я чувствовал, как он заботится обо мне. Когда мне было 18, он доверял мне в топовых матчах, и у меня нет слов, чтобы выразить ему всю благодарность. Моя карьера в «МЮ» закончилась с уходом Фергюсона. Мойес мне уже не доверял.

С английским клубом Андерсон 4 раза выигрывал чемпионат Англии, 2 раза Кубок лиги, а также по разу — Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В Португалии бразилец дважды выигрывал чемпионат Португалии и по разу Кубок и Суперкубок. Со сборной Бразилии хавбек побеждал в финале Кубка Америки-2007.