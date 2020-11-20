Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти опроверг информацию о возможном переходе полузащитника «Реала» Иско в его команду в зимнее трансферное окно.

— То, что я хочу приобрести Иско — неправда, — приводит Sky Sports слова Анчелотти. — Мы еще даже не начали думать о зимнем трансферном окне. Так что все эти слухи, как тут принято говорить, полная чушь.

Ранее сообщалось, что 28-летний испанец может присоединиться к «Эвертону» полноценно или на правах аренды.

В сезоне-2020/21 Иско провел за «Реал» 6 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.